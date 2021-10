Una perturbazione in arrivo sulla Liguria determina il graduale aumento della nuvolosità che potrà essere accompagnato anche da precipitazioni diffuse dal pomeriggio di sabato e per il resto del fine settimana.

Ecco, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 29 ottobre 2021

Al mattino cieli molto nuvolosi o coperti a ponente, dove non si esclude qualche piovasco specie nelle zone interne; altrove stratificazioni medio-alte con il sole che apparirà come dietro ad un vetro smerigliato.

Nel pomeriggio addensamenti diffusi sul centro-ponente con la possibilità di qualche goccia di pioggia sulle Alpi Liguri, cieli velati a levante.

Venti moderati dai quadranti settentrionali tra Genova e Capo Mele, generalmente deboli di direzione variabile altrove.

Mare da mosso a poco mosso sul bacino centro-occidentale, poco mosso fin dal mattino altrove.

Temperature: stazionarie le minime, in lieve calo le massime.

Costa: min +10/17°C, max +17/21°C

Interno: min -1/+9°C, max +13/18°C

Sabato 30 ottobre 2021

Fin dal mattino cieli nuvolosi o molto nuvolosi a ponente, con il passare delle ore nuvolosità in aumento anche altrove.

Nel corso del pomeriggio prime precipitazioni sul settore centro-occidentale, in graduale estensione anche al resto della regione.

Venti moderati dai quadranti settentrionali sul centro-ponente, da est/sud-est a levante.

Mare da poco mosso a mosso sotto-costa, mosso per l’intera giornata al largo.

Temperature pressoché stazionarie.

Domenica 31 ottobre 2021

Giornata caratterizzata da precipitazioni diffuse sull’intera regione, saranno possibili dei rovesci più insistenti sul settore centrale.

Venti moderati con rinforzi fino a forti da nord sul centro-ponente, da sud-est a levante.

Temperature massime in calo