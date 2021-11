Genova – Ancora una notte di forti raffiche di vento nel capoluogo ligure dove sono stati numerosi gli interventi per alberi pericolanti, cartelloni divelti dal vento e per strutture metalliche che rischiano di cadere da altezze vertiginose.

Via Scarsellini a Sampierdarena è ancora chiusa al traffico per il distacco di alcune lamiere metalliche da uno dei grattacieli presenti in loco. Vigili del fuoco e tecnici di una ditta specializzata in gru di grandi dimensioni sono intervenuti ieri e probabilmente proseguiranno oggi, per mettere in sicurezza le lamiere metalliche pericolanti ad una altezza di oltre 15 metri.

Ma è soprattutto sulle autostrade della Liguria che si registrano i disagi maggiori con raffiche di vento che investono le auto in transito con grave rischio.

Occorre particolare attenzione in uscita dalle gallerie e sui viadotti e in alcuni tratti è fortemente sconsigliato il transito di mezzi furgonati e telonati.

Le previsioni meteo danno comunque in attenuazione il fenomeno nelle prossime ore.