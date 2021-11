Ci sono 3 nuove vittime per il coronavirus in Liguria e desta scalpore e preoccupazione il decesso, all’ospedale di La Spezia, di un 37enne.

La tragica morte del giovane è stata registrata dal bollettino ufficiale diffuso dalla Regione Liguria e che fotografa l’andamento dell’emergenza sanitaria ancora in corso anche se la campagna di vaccinazione in atto riduce sensibilmente, rispetto alle ondate precedenti, il numero degli eventi avversi, dei ricoveri in Terapia intensiva e delle stesse infezioni.

Il mancato raggiungimento dell’immunità di gregge, per i “dubbi” di chi non si è ancora immunizzato, rischia di costare caro anche alla Liguria e si torna a parlare di un eventuale lockdown riservato esclusivamente a chi ha scelto di non vaccinarsi e non varrà il tampone.

Ancora in aumento i casi di contagio. Sono 271 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.536 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 9.374 tamponi antigenici rapidi.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi suddiviso per provincia:

– IMPERIA (Asl 1): 65

– SAVONA (Asl 2): 38

– GENOVA Asl 3: 75

• Chiavari e Tigullio Asl 4: 33

– LA SPEZIA (Asl 5): 59

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1

dati ufficiali del bollettino sanitario diffuso da Regione Liguria il 17 novembre 2021

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 1.767.133 4.536 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 1.075.138 9.374 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 117.966 271 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 3.751 88

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 510 LA SPEZIA 802 IMPERIA 477 GENOVA 1.775 Residenti fuori Regione/Estero 55 altro/in fase di verifica 132 TOTALE 3.751

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 120 12 2 ASL1 18 1 -4 ASL2 24 1 1 San Martino 20 4 -3 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 26 3 1 Ospedale Gaslini 4 0 2 ASL3 globale 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 0 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 17 1 5 ASL4 Sestri Levante 16 0 5 ASL4 Lavagna 1 1 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 11 2 0 ASL5 Sarzana 0 0 0 ASL5 Spezia 11 2 0

*di cui, 11 non vaccinati e 1 vaccinato con comorbidità

Isolamento domiciliare 2.269 85 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 109.771 180 Deceduti* 4.444 3

*dettaglio

data decesso sesso età luogo decesso 1 07/11/2021 F 94 ASL2-Ospedale Savona 2 15/11/2021 M 86 San Martino 3 15/11/2021 M 37 ASL 5 – Ospedale La Spezia

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 676 ASL 2 784 ASL 3 532 ASL 4 416 ASL 5 493 Liguria 2.901



Vaccinazioni Dati 17/11/2021 ore 13:00

2.547.001 Consegnati (fonte governativa) 2.365.391 Somministrati 93% Percentuale vaccini somministrati su consegnati