Genova – Sono stati ritrovati sani e salvi, infreddoliti ma in buone condizioni di salute, i due ragazzi che si erano persi, ieri sera, nei boschi della zona di Pomà, a San Desiderio, e che non riuscivano a trovare la strada di casa per il buio che li aveva sorpresi.

I due, fortunatamente, avevano il telefono cellulare e si trovavano in una zona coperta dalla rete mobile e sono riusciti a dare l’allarme quando hanno capito che il buio stava arrivando e non sarebbero riusciti ad arrivare in tempo alla strada.

Individuata la posizione grazie alla applicazione di messaggistica, sono stati raggiunti dopo una mezz’ora di cammino dai vigili del fuoco mentre scoppiava un forte temporale.

Accompagnati al centro abitato hanno potuto fare ritorno in autonomia alle loro abitazioni.

Per loro solo un bello spavento e un’esperienza che insegna a calcolare bene i tempi in ragione dell’orario del tramonto del sole.

(foto di Archivio)