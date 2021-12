Genova – Si è sentito male mentre stava facendo una battuta di caccia al cinghiale nei boschi sopra Bavari, nell’immediato entroterra di Genova, il cacciatore di 38 anni soccorso dall’elicottero dei Vigili del Fuoco di Genova e dagli operatori del 118 intervenuti in suo aiuto.

A far scattare l’allarme i colleghi di battuta al cinghiale che lo hanno visto cadere a terra privo di sensi in zona Monterosato, in una zona area particolarmente difficile da raggiungere.

Sul posto sono arrivati via terra i soccorritori e poi un elicottero dei vigili del fuoco che ha caricato il cacciatore in condizioni gravissime e lo ha trasferito con la massima urgenza in ospedale, al San Martino.

Qui i medici hanno effettuato i primi esami e si sospetta una grave emorragia cerebrale.

Nelle prossime ore l’uomo potrebbe essere sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico salvavita.