L’anticiclone che protegge la Liguria dal passaggio delle perturbazioni tenderà a indebolirsi gradualmente consentendo il passaggio di un flusso sempre maggiore di aria umida di provenienza meridionale che arriverà accompagnato da nuvole sempre più spesse.

Un graduale peggioramento delle condizioni meteo è dunque atteso per i prossimi giorni.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

nei prossimi giorni l’anticiclone che sta interessando l’Europa centrale ed il nord Italia tenderà ad indebolirsi, favorendo l’attivazione di un umido flusso meridionale nei bassi strati che determinerà un graduale aumento della nuvolosità sulla nostra regione.

Domenica 19 dicembre 2021

Al mattino cieli sereni su gran parte della regione, da segnalare solamente qualche possibile nube sparsa sul settore centrale

Nel corso del pomeriggio nuvolosità in graduale aumento sulle coste del centro-levante, sempre soleggiato altrove.

Venti al primo mattino deboli da nord sul settore centrale, variabili altrove. Da metà mattinata/primo pomeriggio tenderanno a disporsi dai quadranti sud-occidentali sull’intera fascia costiera, di direzione variabile nelle zone interne.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature pressoché stazionarie.

Costa: min +5/+10°C, max +11/+17°C

Interno: min -7/+4°C, max +8/+13°C

Lunedì 20 dicembre 2021

Giornata caratterizzata da molta nuvolosità sul settore centro-orientale, mentre troveremo ampi spazi soleggiati a ponente.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali fino al tardo pomeriggio, poi moderati da nord.

Mare da poco mosso a mosso.

Temperature minime in lieve aumento, massime in leggero calo.

Tendenza per martedì 21 dicembre 2021

Fin dal mattino nuvolosità sparsa, più compatta a levante dove non si esclude anche qualche debole piovasco in serata.

Ventilazione moderata o tesa da nord sul centro-ponente, da sud-est a levante.

Mare da mosso a poco mosso.

Temperature in calo.