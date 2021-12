Genova – Niente cantieri diurni sino al prossimo 10 gennaio. Nuovo stop dei cantieri sulle autostrade della Liguria per le festività natalizie.

Da oggi, lunedì 20 dicembre e sino al 10 gennaio stop ai lavori diurni sulla tratta Aspi (dal 23 dicembre sulle altre tratte) secondo lo schema già applicato per la festività dell’Immacolata.

Un sospiro di sollievo per le migliaia di automobilisti e trasportatori costretti da due anni a sopportare disagi, code e ritardi per consentire una serie di cantieri che non si vedeva da anni sulle autostrade della Liguria.