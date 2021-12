Il passaggio di correnti più umide sulla Liguria e l’ingresso di aria più fredda porta ancora per la giornata di oggi cieli nuvolosi sulla nostra regione con qualche debole fenomeno associato. Un temporaneo miglioramento è previsto per mercoledì ma poi torneranno le nuvole.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 21 dicembre 2021

Cielo molto nuvoloso o coperto sul settore centrale ed orientale della regione, non si escludono isolati piovaschi o sgocciolii sulla costa tra Genova e Tigullio.

Nel pomeriggio le precipitazioni, sempre deboli e intermittenti si estenderanno anche al resto del levante.

Sul ponente spazi soleggiati al mattino, nuvolosità più organizzata al pomeriggio.

Venti di tramontana sostenuta tra Voltri e Capo Mele fino al primo mattino, raffiche oltre i 60 km/h; da est-nord-est a levante al più moderato, teso al largo.

Mare molto mosso a ponente zone al largo per onda di terra; mosso altrove, tranne sulla Riviera di Levante dove risulterà poco mosso.

Temperature in calo delle massime, più marcato nell’entroterra

Costa: min +6/11°C, max +9/12°C

Interno: min -2/+4°C, max +4/8°C

Mercoledì 22 dicembre 2021

Ampie schiarite lato costa, addensamenti concentrati sul versante nord dell’Appennino senza fenomeni di rilievo.

Venti: permangono settentrionali, più tesi al Largo sul Ligure e nelle zone soggette del ponente.

Mare generalmente mosso al largo.

Temperature in calo.

Tendenza per giovedì 23 dicembre 2021I

Inizialmente condizioni di cielo poco nuvoloso, tendenza ad incremento della nuvolosità nel corso della giornata.

La tramontana cederà gradualmente il passo al vento da sud nel corso della giornata