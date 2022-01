Contagi a quota 2.420 in sole 24 ore ed emergenza sanitaria che, in Liguria, galoppa verso la zona Arancione e, in assenza di interventi drastici, potrebbe far scattare un nuovo lockdown.

Non è più solo il Presidente del Consiglio Mario Draghi a prendere in seria considerazione l’obbligo del vaccino per tutta la popolazione per affrontare quella che inizia ad avere l’aria dell’ondata di contagi più forte dall’inizio della pandemia.

A fotografare la situazione ormai esplosiva è il bollettino sanitario diffuso dalla Regione Liguria che registra anche 5 decessi e 47 pazienti in Terapia intensiva.

Gli oltre 2.400 contagi – mai così tanti da inizio pandemia – sono stati scoperti con 9.271 tamponi molecolari e 15.988 tamponi antigenici rapidi su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone.

Ancora fortunatamente sotto controllo, negli ospedali, il numero dei posti letto occupati e dei pazienti ricoverati.

Ben 47 i ricoverati in gravi e gravissime condizioni nei reparti di Terapia Intensiva e, anche oggi la maggior parte di loro non è vaccinata.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi suddiviso per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 422

SAVONA (Asl 2): 483

GENOVA Asl 3: 799

· Chiavari e Tigullio Asl 4: 234

LA SPEZIA (Asl 5): 461

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 21

I dati ufficiali del bollettino della Regione Liguria diffuso il 31 dicembre 2021

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 1.993.041 9.271 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 1.550.171 15.988 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 149.060 2.420 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 17.491 1.619

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 2.995 LA SPEZIA 2.802 IMPERIA 3.389 GENOVA 7.512 Residenti fuori Regione/Estero 199 altro/in fase di verifica 594 TOTALE 17.491

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 529 47 -13 ASL1 125 9 -10 ASL2 95 15 -1 San Martino 73 6 -3 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 102 6 9 Ospedale Gaslini 13 1 1 ASL3 globale 61 4 -1 ASL 3 Villa Scassi 61 4 -1 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 25 2 -5 ASL4 Sestri Levante 20 0 -3 ASL4 Lavagna 5 2 -2 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 35 4 -3 ASL5 Sarzana 32 1 -2 ASL5 Spezia 3 3 -1

*35 non vaccinati, 12 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare 12.085 380 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 126.893 706 Deceduti** 4.586 5

data decesso sesso età luogo del decesso 1 27/12/2021 M 90 ASL1- Ospedale Sanremo 2 29/12/2021 M 96 ASL1- Ospedale Sanremo 3 29/12/2021 M 88 ASL1- Ospedale Sanremo 4 29/12/2021 M 92 ASL5-Ospedale Sarzana 5 29/12/2021 F 85 ASL2-Ospedale Savona

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 876 ASL 2 1.797 ASL 3 5.588 ASL 4 891 ASL 5 2.036 Liguria 11.188

Vaccinazioni – Dati 31/12/2021 ore 13:00

2.857.067 Consegnati (fonte governativa) 2.827.952 Somministrati 99% Percentuale vaccini somministrati su consegnati