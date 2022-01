Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito grave nell’incendio divampato nella notte in un appartamento di via Contardo, nel quartiere di Castelletto.

Sono stati i residenti a chiamare i vigili del fuoco quando le scale della palazzina si sono riempite di denso fumo nero che fuoriusciva da un appartamento.

Sul posto i vigili del fuoco hanno appurato che l’abitazione non era abitata e che all’interno non si trovava nessuno.

Dopo le operazioni di spegnimento sono iniziate le prime verifiche per accertare l’origine delle fiamme e le eventuali responsabilità.

Le persone sono potute rientrare nelle loro abitazioni e fortunatamente non si registrano danni gravi o feriti.