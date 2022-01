Anche la prossima settimana la Liguria si conferma in zona gialla. A confermarlo il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti con un post sulla sua pagina Facebook.

“Il virus sta correndo veloce ma grazie alla grande campagna vaccinale e allo straordinario sforzo della nostra sanità – ha dichiarato Toti – il sistema ligure sta dimostrando di reggere all’urto del Covid”.

Da lunedì entrano in vigore le nuove regole per tamponi e quarantene.

“Per snellire l’attività di tracciamento – ha scritto Toti – e aiutare i cittadini in questo momento di particolare circolazione del virus, oggi ho firmato un’ordinanza che prevede l’utilizzo del tampone rapido per la diagnosi di positività al Covid, senza che sia necessaria la conferma del test molecolare. E l’antigenico sarà valido anche per la valutazione del termine di isolamento o quarantena. L’ordinanza entrerà in vigore da lunedì 10 gennaio ma varrà anche per i tamponi rapidi eseguiti fino a 21 giorni prima. Grazie ai liguri che ancora una volta stanno dimostrando prudenza e grande senso di responsabilità, vaccinandosi”.