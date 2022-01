Genova – Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, ieri sera, intorno alle 21, lungo la strada statale 45 della Val Trebbia, per estrarre dalle lamiere contorte della sua auto un ferito coinvolto nel terribile incidente frontale avvenuto in località Trapena, nel comune di Bargagli.

Due veicoli si sono scontrati frontalmente per cause ancora in via di accertamento e uno dei due conducenti è rimasto intrappolato, ferito e dolorante, tra le lamiere della sua auto.

Sul posto sono accorsi i vigili del Fuoco e l’ambulanza del 118 e i pompieri hanno tagliato e piegato le lamiere dell’auto per liberare il ferito e affidarlo alle cure del personale dei soccorsi medici.

Trasferito in ospedale non sarebbe in pericolo. In corso gli accertamenti per ricostruire le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.