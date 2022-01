Ancora condizioni di alta pressione stabile a ovest e ancora infiltrazioni di correnti umide da sud che portano nuvole ma scarse possibilità di pioggia.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 30 gennaio 2022

Al mattino cieli nuvolosi o molto nuvolosi su buona parte della regione, bel tempo relegato all’estremo ponente, Alpi Liguri, Bormida occidentale e versanti padani orientali.

Nel corso del pomeriggio schiarite maggiormente diffuse, comunque non mancherà della nuvolosità soprattutto lungo la fascia costiera.

Venti deboli o al più moderati dai quadranti meridionali.

Mare tra poco mosso e mosso.

Temperature minime in lieve rialzo, massime stazionarie od in leggero calo.

Costa: min +5/11°C, max 11/15°

Interno: min -3/+6°C, max +6/13°C

Lunedì 31 gennaio 2022

Al mattino molte nubi sul centro-levante con possibili deboli piovaschi, asciutto altrove con aperture anche ampie.

Nel corso del pomeriggio tempo asciutto ovunque con ampie schiarite che avanzeranno da ponente verso levante.

Venti fino al primo pomeriggio moderati dai quadranti meridionali, a seguire da moderati a tesi/forti da nord.

Mare da poco mosso a mosso sotto-costa, da mosso a molto mosso al largo.

Temperature: stazionarie od in lieve calo.

Tendenza per martedì 1 febbraio 2022

Giornata stabile e soleggiata, cieli sereni o al più poco nuvolosi sull’intera regione.

Venti fino a tesi/forti da nord al mattino, poi deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mare da stirato a poco mosso sotto-costa, da molto mosso a mosso al largo.

Temperature minime in lieve calo, massime in aumento.