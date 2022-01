“Buon lavoro al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il suo secondo mandato” così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti saluta il re-incarico al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, rieletto nella giornata di ieri dopo una settimana di votazioni “in stallo” – Nel settennato appena concluso il Presidente è sempre stato vicino alla Liguria, non facendoci mai mancare il suo appoggio. Ricordo la sua presenza a Stella per l’inaugurazione della casa natale di Sandro Pertini, da noi ristrutturata, ma anche la profonda vicinanza nei momenti durissimi dopo il crollo di Ponte Morandi e la partecipazione all’inaugurazione del nuovo ponte di Genova San Giorgio. Sono certo che sarà vicino alla nostra terra anche in futuro: nell’incontro avuto oggi al Quirinale con i miei colleghi presidenti, dopo un piacevole scambio sulla nostra regione, ho rinnovato il mio invito a tornare in Liguria al più presto, saremo lieti di accoglierlo”.

“Il primo pensiero è un grazie al Presidente Mattarella”, dichiara Luca Pastorino, deputato ligure di LeU e segretario di presidenza alla Camera, che ha avuto l’onore di officiare le operazioni di voto del settimo scrutinio per l’elezione del 13esimo presidente della Repubblica.

“Quel che ha sbagliato la politica – oltre alla linea tenuta da Salvini a dir poco confusa – commenta Pastorino – è stato di non fare emergere all’esterno la giusta lettura della rielezione del Presidente. In una legislatura caratterizzata da tanti rovesciamenti di campo e dove, in questi giorni, tutti partiti hanno fatto una sorta di congresso interno, Mattarella poteva già essere un punto di partenza per un Parlamento che in questi anni ha appunto visto tante forme di evoluzione”.

“Mattarella – conclude Pastorino – incarna quell’equilibrio e quella saggezza che già aveva con sé e per la quale gli è stato chiesto di portare avanti il suo lavoro. Grazie, Presidente”.

Un saluto al nuovo Presidente della Repubblica arriva anche dal sindaco di Genova, Marco Bucci.

«Buon lavoro al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, confermato dai Grandi elettori alla guida delle nostre istituzioni – ha commentato Bucci – Ha dimostrato la sua vicinanza a Genova in momenti delicati e cruciali anche con la sua presenza in città, ci auguriamo di averlo presto ancora tra di noi per condividere momenti sereni e lieti».