Genova – Nuovo intervento degli addetti alla manutenzione per l’altalena “inclusiva” dei giardini di piazza Galileo Ferraris a Marassi. Il gioco aperto ai bambini disabili, uno dei pochi presenti in città, ancora vittima dell’uso scorretto.

In molti hanno notato l’assenza dell’altalena nei giardini di Marassi recentemente ristrutturati ma è stato il presidente del Municipio Massimo Ferrante a “spiegare” come mai il gioco non è disponibile.

“L’altalena – scrive Ferrante sui social – su richiesta del Municipio Bassa Val Bisagno è stata smontata per sostituire i cavi di sostegno. Per il resto manca la buona volontà di alcuni cittadini, che accompagno i bambini, nel comprendere che l’altalena prevede il limite massimo di due bambini, preciso che la targhetta che avevo fatto applicare indicante limite di peso e numero degli utilizzatori è stata staccata da mani ignote”.

Vandalismo o, nella migliore delle ipotesi, ignoranza e maleducazione, hanno causato un nuovo disagio ai bambini che frequentano i giardini ed in particolare a chi è costretto su una sedia a rotelle e vorrebbe poter giocare come gli altri.

I genitori fanno notare che nei giardini sono presenti diverse telecamere e che non sarebbe difficile, per chi dovrebbe sorvegliarle, accorgersi di un uno scorretto o addirittura di vandalismi in atto.

La presenza delle divise, però, è decisamente scarsa e lo è ancor di più da quando gli uffici della polizia locale, presenti a poche decine di metri dai giardini, in via Marassi, sono stati spostati a San Fruttuoso, in via Canevari, togliendo un presidio di sicurezza sul territorio.