Genova – Si terranno questa mattina, alle 11,30, alla chiesa di San Pietro di via Nizza, i funerali di Marco Santeusanio, il calciatore di 18 anni del Ligorna morto nel terribile incidente stradale avvenuto in via Toti a Marassi.

La squadra del Ligorna, che ha deciso di devolvere l’intero incasso del prossimo incontro sportivo alla Famiglia, e gli amici del ragazzo appena diventato maggiorenne, si stringeranno ai familiari nel momento più triste e mentre ancora non si conoscono le circostanze di un incidente ancora tutto da chiarire.

I familiari puntano il dito sulle condizioni dell’asfalto della strada dove il ragazzo si è schiantato con lo scooter e sull’episodio è in corso un’indagine della polizia locale, sezione Infortunistica.

In via Toti, come in moltissime altre strade genovesi, le condizioni del manto stradale sono disastrose a seguito degli scavi per la posa della fibra ottica e i “rattoppi” eseguiti in moltissime strade e che spesso non ne hanno ristabilito le condizioni di sicurezza.