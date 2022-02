Genova – Il chiosco che vendeva pesce fritto davanti alla chiesa di Boccadasse non c’è più. Il contestato punto vendita “mobile” è stato trasferito nel corso della notte e non è più presente nello spazio ricavato davanti all’edificio che si affaccia sul borgo marinaro più famoso della città.

In molti sono rimasti sorpresi per quanto avvenuto anche perché la collocazione del chiosco, che aveva a sua volta sostituito un precedente punto vendita “ambulante” di caramelle e dolciumi, era contestata da molti residenti della zona e da frequentatori della Chiesa, disturbati dall’odore di fritto che, secondo le lamentele, si sarebbe avvertita anche all’interno dell’edificio durante le cerimonie religiose.

La foto che dimostra la “scomparsa” del chiosco appare stamane nel gruppo social “Genova contro il degrado” e in molti si domandano cosa sia successo.