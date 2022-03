Ancora alta pressione sul Mediterraneo appena disturbata dal transito di una modesta perturbazione alle basse latitudini che determinerà un po’ di nuvolosità nella giornata di domenica, senza piogge.

Queste le previsioni del centro meteo Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 26 marzo 2022

Al mattino e nel primo pomeriggio bel tempo a parte sottili velature. In serata aumento della nuvolosità medio-alta dal mare verso la terraferma con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato al tramonto.

Venti: Deboli da est, moderati solo sull’Imperiese.

Mari: Poco mosso, mosso solo sull’estremo Imperiese.

Temperature: In aumento le minime, stazionarie le massime

Costa: min +8/12°C, max +15/19°C

Interno: min -3/+7°C, max +12/18°C

Domenica 27 marzo 2022

Cielo nuvoloso su tutta la regione stante una copertura di nubi medio-alte senza piogge. Il sole potrebbe a tratti essere visibile come dietro un vetro smerigliato.

Venti: Moderati da nord-est con qualche rinforzo.

Mari: Stirato sotto costa, mosso al largo e sull’Imperiese.

Temperature: Stazionarie o in lieve aumento le minime.

Tendenza per lunedì 28 marzo 2022

Cielo sereno ovunque e temperature in aumento, venti moderati da nord in attenuazione nell’arco della giornata,