Un nucleo di aria gelida in quota sta entrando nel Mediterraneo dalla Valle del Rodano, formando così una depressione sul Mar Ligure e che porterà ad un fine settimana instabile ed a tratti perturbato.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 1 aprile 2022

Al mattino e fino alle prime ore del pomeriggio formazione di rovesci anche a carattere temporalesco specie sul settore centro-orientale, precipitazioni più sporadiche oppure del tutto assenti altrove con anche qualche locale schiarita.

Nel corso del pomeriggio generale esaurimento dei fenomeni lungo la fascia costiera, dove avremo anche delle ampie schiarite. Nelle zone interne ancora qualche rovescio sparso, più probabile sull’Appennino centro-orientale.

Venti: di notte ed al primo mattino moderati da nord sul centro-ponente e da sud-est a levante, per il resto della mattinata deboli o moderati di direzione variabile ovunque.

Nel pomeriggio tenderanno a disporsi da sud-ovest con intensità forte e con possibili rinforzi fino a burrasca, ulteriori rinforzi fino a burrasca forte in mare aperto.

Mari: prima parte di giornata mosso sotto-costa, molto mosso o localmente agitato al largo. A seguire molto mosso sotto-costa del centro-ponente, agitato a levante ed al largo.

Temperature: in generale diminuzione.

Costa: min +6/11°C, max +11/15°C

Interno: min -1/+6°C, max +6/11°C

Sabato 2 aprile 2022

Tra la notte ed il mattino tempo molto instabile, rovesci anche a carattere temporalesco ed accompagnati da grandine potranno interessare soprattutto il settore centrale. Nelle zone interne quota neve in calo fino a 400-600 metri.

Nel pomeriggio tendenza ad un generale miglioramento, ma non mancherà ancora qualche nota instabile.

Venti: al mattino sostenuti da nord sul centro-ponente, da sud-est a levante.

Dal pomeriggio moderati o tesi dai quadranti settentrionali ovunque.

Mari: al mattino molto mosso sotto-costa ed agitato al largo, a seguire moto ondoso in progressivo calo ovunque.

Temperature: in ulteriore diminuzione.

Tendenza per domenica 3 aprile 2022

Al mattino nuvolosità diffusa, ma in un contesto asciutto.

Nel pomeriggio cieli molto nuvolosi o coperti con rovesci diffusi, localmente anche a carattere temporalesco.

Temperature stazionarie.