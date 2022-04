Sanremo – Si spera nell’indebolimento del vento per far intervenire i mezzi aerei, sulle alture di Sanremo, dove si combatte da ieri pomeriggio per domare il vasto incendio boschivo che brucia in località Beuzi.

Per tutta la notte squadre dei vigili del fuoco e dei volontari anti-incendio della Protezione Civile hanno lavorato duro per tenere a bada le fiamme e per tenerle lontane dal locale canile municipale che ospita ben 300 animali.

Il vento forte che soffia da ieri ha sospinto le fiamme e reso particolarmente difficile e pericoloso il lavoro degli uomini e delle donne impegnati nelle operazioni di spegnimento e controllo.

Ora si attende che il vento cali e possano intervenire i mezzi aerei.

Ancora una volta si pensa che il rogo sia doloso e che i piromani attendano proprio le giornate con forte vento per dare sfogo alle loro turbe psichiatriche.