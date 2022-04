Il campo di alta pressione in rinforzo sull’Italia garantisce tempo stabile e cieli prevalentemente soleggiati per la giornata di oggi, domenica 10 aprile, e per l’inizio della prossima settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 10 aprile 2022

Al mattino cieli pressoché sereni ovunque.

Nel corso del pomeriggio tempo stabile e soleggiato su gran parte della regione, qualche nube potrà interessare i rilievi delle Alpi Liguri e dell’Appennino orientale, ma senza conseguenze associate; velature in transito a ponente.

Venti al primo mattino deboli da nord, fino a moderati sul settore centrale. A seguire tra deboli e moderati dai quadranti meridionali, possibili rinforzi fino a tesi tra Imperiese orientale e Savonese.

Mare in mattinata generalmente poco mosso sotto-costa e mosso al largo; nel pomeriggio localmente mosso a ponente, poco mosso altrove.

Temperature in generale calo.

Costa: min +6/12°C, max +13/17°C

Interno: min -4/+8°C, max +8/15°C

Lunedì 11 aprile 2022

Tra la notte e le prime ore del mattino qualche nube tra Savonese occidentale e Genovesato, per il resto della mattinata soleggiato sull’intera regione.

Da metà/tardo pomeriggio copertura nuvolosa in aumento ad iniziare dai versanti padani occidentali.

Venti moderati da est/sud-est,

Mare poco mosso, localmente mosso al largo.

Temperature stazionarie.

Tendenza per martedì 12 aprile 2022

Giornata caratterizzata da stratificazioni medio-alte, risulteranno più compatte sul centro-levante.

Ventilazione moderata con rinforzi fino a forte da est/nord-est.

Mare mosso specie sul bacino occidentale, fino a molto mosso al largo.

Temperature stazionarie od in lieve rialzo.