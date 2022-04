Tre decessi e 1.563 nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria. A registrarli il bollettino sanitario della Regione Liguria che fotografa ogni giorno lo stato dell’emergenza sanitaria ancora in atto.

Tre persone sono decedute tra il 9 e il 12 aprile negli ospedali liguri e il numero dei casi gravi o molto gravi è salito a 10 nei reparti di Terapia Intensiva.

Stabile il numero delle persone ricoverate per il covid.

Questo il dettaglio dei nuovi casi di infezione, suddivisi per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 218

SAVONA (Asl 2): 208

GENOVA Asl 3: 721

Chiavari e Tigullio Asl 4: 120

LA SPEZIA (Asl 5): 286

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 10

Dati ufficiali del bollettino della Regione Liguria diffuso il 13 aprile 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2394136 2441 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 2825186 7474 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 403544 1563 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 17654 299

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 2400 LA SPEZIA 2827 IMPERIA 1941 GENOVA 9553 Residenti fuori Regione/Estero 345 altro/in fase di verifica 588 TOTALE 17654

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 293 10 -1 ASL1 44 2 -2 ASL2 42 0 -4 San Martino 56 4 11 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 61 0 -3 Ospedale Gaslini 8 1 1 ASL3 globale 26 0 -4 ASL 3 Villa Scassi 25 0 -2 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 -1 ASL3 Colletta 1 0 -1 ASL4 globale 18 1 1 ASL4 Sestri Levante 14 0 1 ASL4 Lavagna 4 1 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 38 2 -1 ASL5 Sarzana 36 0 -1 ASL5 Spezia 2 2 0

Isolamento domiciliare 17354 302 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 380662 1261 Deceduti* 5228 3

*