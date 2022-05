Genova – Correre in Sopraelevata in monopattino, senza casco e a velocità sostenuta. Il “brivido” di una corsa con una vista “senza pari” conquista sempre più proprietari di monopattini che decidono – più o meno consapevolmente – di mettere a rischio la propria vita e di violare le norme della strada.

L’ultima bravata è stata ripresa da diversi automobilisti che hanno diffuso video e foto sui social.

Non è dato sapere se il monopattino sia stato raggiunto e sanzionato ma il numero degli episodi continua a crescere.