Ventimiglia (Imperia) – Momenti di paura, ieri sera, in corso Genova, nella città di confine, per un incendio divampato a bordo di una vettura.

L’auto ha improvvisamente preso fuoco e il conducente non ha potuto far altro che accostare e abbandonare in tutta fretta l’auto che è stata avvolta velocemente dalle fiamme.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco tra la preoccupazione crescente dei residenti della zona, spaventati dal fatto che nelle vicinanze del rogo ci fosse un distributore di carburante.

I pompieri sono arrivati ed hanno velocemente spento l’incendio che ha però distrutto la vettura.

In corso accertamenti sulle cause del rogo.

Fortunatamente non si registrano feriti.

(foto Archivio)