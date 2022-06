Andora (Savona) – Grave incidente, ieri notte, intorno alle 23,30 sulla statale Aurelia. In circostanze ancora da chiarire si sono scontrati una vettura ed una moto che viaggiavano verso la cittadina della riviera di ponente.

Il centauro è finito rovinosamente a terra ed ha riportato gravi ferite.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e l’ambulanza del 118 e il motociclista è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

In corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di soccorso prima e di bonifica dopo.