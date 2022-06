La Spezia – Viaggiava su una vettura in pessime condizioni, senza assicurazione e con la revisione scaduta. Una pattuglia della polizia locale ha scoperto e fermato in corso Cavour nel quartiere Umbertino, un 45enne proveniente da Bergamo. Dall’esame dei documenti e dai controlli incrociati con la banche dati, emergeva che l’autovettura era priva di assicurazione, scaduta da circa tre mesi, ed inoltre risultava circolare nonostante fosse stata sospesa dalla circolazione nello scorso mese di aprile a seguito di violazione, per mancata revisione periodica, peraltro ad oggi non ancora eseguita.

E’ scattata quindi per il conducente la sanzione da 866,00 euro più il sequestro immediato dell’auto con intervento del carro attrezzi per la mancata assicurazione; l’uomo potrà ottenere il dissequestro soltanto dopo il pagamento della sanzione nonché delle spese di custodia e dopo aver provveduto ad attivare l’assicurazione pagando il premio per almeno sei mesi.

Per quanto concerne invece l’aver guidato un veicolo sospeso dalla circolazione ed ancora privo della prescritta revisione, è stata applicata la sanzione pecuniaria da euro 1.998 ad euro 7.993. All’accertamento della violazione è seguito il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni e, in caso di eventuale reiterazione, è prevista la confisca definitiva del veicolo.