La presenza del campo di alta pressione sull’Europa centro-occidentale garantisce tempo stabile e soleggiato anche all’inizio di questa settimana sulla Liguria.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 13 giugno 2022

Tra la notte ed il mattino transito di un po’ di nuvolosità, ma senza conseguenze associate. Nel corso della mattinata cieli sereni o al più poco nuvolosi ovunque.

Nel pomeriggio formazione di nubi cumuliformi sui rilievi con possibili rovesci temporaleschi sulle Alpi Liguri, non si esclude qualche piovasco anche sull’Imperiese interno. Lungo la fascia costiera bel tempo, a parte qualche sconfinamento nuvoloso più consistente sull’Imperiese.

In serata tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Venti al mattino deboli o moderati da est/sud-est; nel pomeriggio deboli meridionali, localmente da nord sull’Imperiese.

Mare poco mosso, localmente mosso al largo.

Temperature in lieve calo lungo la fascia costiera

Costa: min 16/21°C, max 24/29°C

Interno: min 8/17°C, max 22/31°C

Martedì 14 giugno 2022

Al mattino qualche nube sui versanti padani occidentali, soleggiato altrove.

Nel corso del pomeriggio formazione di rovesci sparsi su Alpi Liguri ed Appennino orientale, qualche sconfinamento nuvoloso lungo le coste sottostanti; soleggiato altrove.

Venti al mattino deboli o moderati settentrionali, nel pomeriggio rotazione a sud lungo la fascia costiera.

Mare poco mosso.

Temperature in aumento lungo la costa, stabili altrove.

Tendenza per mercoledì 15 giugno 2022

Formazione di velature sparse in mattinata. Nel pomeriggio note instabili sulle Alpi Liguri, stabile e prevalentemente soleggiato altrove.

Temperature stazionarie.