Genova – Folla di cittadini e personalità politiche e istituzionali in fila per l’ultimo omaggio all’ex sindaco Giuseppe Pericu, morto ieri a 84 anni.

La camera ardente allestita nella sala di rappresentanza, a Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, ha aperto alle 14 e già le persone erano in fila, in attesa.

Già arrivati il rieletto sindaco Marco Bucci e il suo “rivale” Ariel Dello Strologo ma anche esponenti politici nazionali e poi i tanti funzionari e dipendenti del Comune che hanno lavorato per anni a stretto contatto con Pericu, apprezzandone il rigore ma anche la capacità di dialogo e la sensibilità agli aspetti più delicati della vita dei lavoratori.

I funerali di Pericu si terranno invece domani, mercoledì 15 giugno. alle ore 10, presso la chiesa di Sant’Antonio di Boccadasse, nel quartiere di Albaro.

Al termine della cerimonia il corteo funebre proseguirà per il cimitero di Staglieno dove la salma verrà tumulata dopo la cremazione.