Loano (Savona) – Un uomo sdraiato sui binari della ferrovia. Così la notte scorsa è scattato l’allarme per le forze dell’ordine che sono intervenute per soccorrere l’uomo e allontanarlo dai binari.

I carabinieri sono giunti sul posto, intorno alle 4 di notte, è hanno velocemente individuato la persona.

I militari hanno aiutato la persona ad alzarsi e l’hanno allontanata dai binari per evitare che potesse essere travolta da un treno in transito.

Poco dopo è stata richiesta la presenza di una ambulanza e non è ancora chiaro se la persona abbia deliberatamente tentato il suicidio o se, invece, fosse in preda ai fumi dell’alcol.