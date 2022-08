Cinque decessi e 1.005 nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria. A registrarli l’ultimo bollettino sanitario diffuso da Regione Liguria e che fotografa l’andamento quotidiano dell’emergenza sanitaria ancora in corso.

Con i cinque decessi registrati sale a 5.481 il numero delle vittime del covid in Liguria da inizio pandemia.

In calo fortunatamente il numero dei ricoveri (361) che sono diminuiti di 31 unità in 24 ore.

In calo anche i casi gravi e gravissimi curati nei reparti di Terapia Intensiva: erano 7 e sono ora 5 anche se proprio nei reparti si registra la mortalità maggiore e dunque non è escluso che il calo sia dovuto purtroppo ai decessi.

Con 6.393 test eseguiti su una popolazione di oltre 1 milione e 500mila persone sono stati rilevati 1.005 contagi. Il tasso di positività è del 15.7% come a livello nazionale.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi, suddivisi per provincia:

Genova 341

Savona 204

Imperia 184

La Spezia 160

Chiavari e Tigullio 110

I positivi sono 15891, 520 meno di ieri. In isolamento domiciliare ci sono 13860 perosne, 650 in meno rispetto al giorno precedente.