Genova – Verrà eseguita oggi l’autopsia sul corpo del ragazzo di 26 anni trovato morto in un terreno di San Quirico, vicino ad un agriturismo, forse vittima di un incidente stradale con un furgone con il quale stava eseguendo alcuni lavori.

Il corpo di Christopher Osoyob era stato recuperato sabato scorso a San Quirico, non lontano da un camioncino ribaltato in un dirupo, probabilmente sbalzato dal veicolo a seguito di un incidente.

Il sostituto procuratore Giovanni Arena, che segue il caso, ha richiesto l’esame medico legale per accertare le cause del decesso e tutte le verifiche per accertare se il giovane fosse alla guida e tutti gli accertamenti tecnici volti a chiarire le circostanze del decesso.

Anche il mezzo verrà recuperato dai vigili del fuoco e analizzato da periti per accertare le condizioni di sicurezza.