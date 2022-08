Genova – Il corpo senza vita di un ragazzo è stato trovato questo pomeriggio in un prato, sulle alture di San Quirico, nei pressi di un autocarro ribaltato per cause ancora da accertare.

Il ritrovamento è avvenuto a poca distanza da un agriturismo e non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di altro.

Sul posto sono accorse le forze dell’ordine e l’ambulanza del 118 ma per il giovane non c’era più nulla da fare.

In corso la ricostruzione dell’episodio per chiarire se si sia trattato di un incidente.