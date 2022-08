Genova – Rischia una denuncia per procurato allarme ed il divorzio “con colpa” l’uomo dato per disperso per ore, con ricerche in mare con elicotteri e pilotine, mentre si trovava tranquillamente in barca, al largo, in compagnia di una splendida ragazza.

L’uomo era partito in barca dicendo alla moglie che sarebbe rientrato presto ma la donna, non vedendolo tornare e dopo aver più volte cercato di contattarlo con il telefono cellulare, ha temuto il peggio ed ha chiamato il 112 facendo scattare l’emergenza e le ricerche in mare.

Solo dopo alcune ore l’imbarcazione dell’uomo è stata rintracciata tra lo stupore del suo proprietario e della avvenente giovane che si trovava con lui.

Quando ha capito cosa era successo ha tranquillizzato tutti ed è rientrato in porto ma ora, a distanza di qualche giorno, la moglie potrebbe trascinarlo in Tribunale per chiedere il divorzio con addebito, sospettando un tradimento e lo Stato potrebbe chiedere il risarcimento dei denari spesi per cercarlo.