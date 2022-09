Genova – Tra l’1:00 e le 2:00 della scorsa notte, la Polizia Locale ha segnalato numerosi avvistamenti di cinghiali per le strade del capoluogo.

Gli animali sono stati segnalati in via delle Genziane a Quarto, in via di Serretto a Sturla, in via Vesuvio in Oregina e in via Rossini a Rivarolo. A differenza di quanto accaduto a Moneglia dove un uomo è rimasto ferito colpendo un cinghiale con la sua moto, la presenza degli animali non ha provocato problemi ai cittadini.