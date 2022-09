La Spezia – Era ricercato dalla Giustizia italiana per una condanna per associazione a delinquere e sfruttamento della prostituzione ma risiedeva tranquillamente in un albergo cittadino.

Un cittadino brasiliano di 48 anni è stato arrestato dalla polizia.

Nella mattinata di ieri 26 settembre alle ore 5.30, a seguito di una segnalazione effettuata alla Centrale Operativa della Questura, veniva inviata una pattuglia presso un albergo cittadino.

Da ulteriori accertamenti svolti a carico di un ospite della struttura ricettiva, lo stesso ri-sultava essere destinatario di ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pisa a cui la pattuglia in-tervenuta dava subito esecuzione.

Il cittadino brasiliano di 48 anni, residente in provincia di Lucca, è stato ritenuto responsa-bile di aver promosso, costituito e organizzato un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione di persone extraco-munitarie nonché favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di La Spezia a disposizione dell’A.G.