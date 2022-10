La Spezia – Durante la scorsa notte alcuni agenti della Polizia Municipale hanno sgomberato un appartamento della gestione A.R.T.E. Spezia occupato abusivamente da circa due mesi in via Alessandro Volta.

Secondo quanto riportato dall’Assessore per l’Urbanistica Marco Scajola, all’interno dell’appartamento sarebbero stati trovati degli elementi che farebbero pensare ad una base per l’attività di spaccio di droga. Una volta terminate le indagini necessarie per chiarire i fatti, l’alloggio verrà prima messo in sicurezza e poi reso disponibile per una nuova assegnazione.