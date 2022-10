L’indebolimento del campo di alta pressione presene sul Mediterraneo consente l’arrivo di correnti umide e fredde e di ua perturbazione che interessa la Liguria dalla scorsa notte.

Atteso tempo molto nuvoloso e precipitazioni che non dovrebbero essere di particolare intensità.

Brutto tempo anche ad inizio settimana ma poi è previsto un miglioramento.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 9 ottobre 2022

Tra la notte ed il mattino piogge, anche di moderata intensità, su Alpi Liguri e Val Bormida occidentale, deboli piovaschi intermittenti saranno possibili lungo la fascia costiera centro-occidentale. Altrove molte nubi in un contesto generalmente asciutto.

Dalle ore centrali della giornata piogge in intensificazione a ponente, tra il pomeriggio e la serata estensione delle precipitazioni anche al centro-levante.

Verso sera non si escludono fenomeni a carattere di rovescio.

Venti deboli, o al più moderati, di direzione variabile sul settore centro-orientale, rinforzi fino a tesi da est/nord-est a ponente e sul Golfo.

Mare poco mosso, localmente mosso sul bacino occidentale.

Temperature minime stazionarie od in lieve aumento, massime stabili od in leggero calo.

Costa: min 14/20°C, max 20/23°C

Interno: min 6/15°C, max 15/21°C (fondovalle/collina)

Lunedì 10 ottobre 2022

Nella notte precipitazioni in traslazione da ponente verso levante. In mattinata qualche pioggia sul settore centro-orientale, cieli molto nuvolosi a ponente.

Nel corso del pomeriggio generale esaurimento dei fenomeni sull’intera regione, qualche schiarita inizierà ad interessare il ponente.

Venti moderati dai quadranti settentrionali.

Mare poco mosso sotto-costa, mosso al largo.

Temperature stazionarie od in lieve calo.

Tendenza per martedì 11 ottobre 2022

Nuvolosità sparsa, a tratti compatta nelle zone interne e sul levante.

Temperature in rialzo.