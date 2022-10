Albissola Marina (Savona) – Un guasto alla rete idrica si è verificato questa mattina, quando alcune zone come via Gentile, viale Rimembranza, piazza San Benedetto, via Repetto, via Jacopo della Quercia e luoghi limitrofi hanno iniziato a riscontrare diversi problemi con la corretta erogazione dell’acqua.

Come riportato anche dal vicesindaco del comune savonese, l’accaduto ha costretto a bloccare la circolazione veicolare in via Gentile nel tratto compreso tra piazza San Benedetto e via Belvedere. Sono in corsi i lavori per il corretto ripristino dell’erogazione dell’acqua.