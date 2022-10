Ancora alta pressione stabile sull’Italia del Nord e anche in Liguria continua il periodo di bel tempo soleggiato almeno sino alla fine del mese. Temperature sopra la media della stagione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo del centro Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 29 ottobre 2022

Condizioni di tempo soleggiato ovunque. Da segnalare solo locali banchi di nebbia nelle vallate dei versanti padani al mattino, in via di attenuazione.

Venti deboli settentrionali al mattino, variabili nel pomeriggio.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature in ulteriore e lieve aumento nei valori massimi

Costa: min 16/21°C, max 23/26°C

Interno: min 8/16°C, max 20/24°C (fondovalle/collina)

Domenica 30 ottobre 2022

Ancora condizioni di tempo soleggiato e stabile ovunque a parte velature sui versanti padani occidentali.

Venti deboli di direzione variabile.

Mare calmo

Temperature pressoché stazionarie su valori molto elevati per il periodo.

Tendenza per lunedì 31 ottobre 2022

Velature sparse in un contesto soleggiato.

Venti deboli.

Temperature in lieve calo