Previsto per oggi il passaggio di una vera perturbazione di origine Atlantica che porterà ancora piogge e temporali, anche di forte intensità, sulla Liguria.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 3 novembre 2022

Al mattino, e fino alla prima parte del pomeriggio, qualche rovescio intermittente potrà interessare il centro-levante, nuvolosità irregolare ma in un contesto generalmente asciutto altrove.

Da metà/tardo pomeriggio cieli coperti con piogge e temporali che tenderanno ad avanzare da ponente verso levante, coinvolgendo gradualmente l’intera regione. Tra la serata e la notte su venerdì sono attesi fenomeni temporaleschi di forte intensità, specie sul settore centro-orientale.

Venti fino alle ore centrali della giornata tra deboli e moderati settentrionali a ponente, da sud-est altrove; a seguire moderati o tesi dai quadranti meridionali.

In serata, durante il passaggio della linea temporalesca, saranno possibili rinforzi e colpi di vento fino a burrasca o burrasca forte.

Mare poco mosso in mattinata. Tra il pomeriggio e la serata rapido aumento del moto ondoso fino a molto mosso.

Temperature stazionarie od in leggero calo.

Costa: min 13/17°C, max 18/21°C

Interno: min 4/12°C, max 14/18°C (fondovalle/collina)

Venerdì 4 novembre 2022

In nottata ancora forti rovesci temporaleschi sul centro-levante. Nel corso della mattinata graduale esaurimento delle precipitazioni lungo la fascia costiera, residui fenomeni potranno interessare le zone interne.

Nel pomeriggio qualche nota instabile su Alpi Liguri ed Imperiese, asciutto con ampie schiarite sul resto della regione.

Venti moderati o tesi dai quadranti settentrionali.

Burrasca di libeccio al largo.

Mare molto mosso, fino ad agitato al largo.

Temperature: in calo.

Tendenza per sabato 5 novembre 2022

Qualche nube sparsa in mattinata, a seguire cieli sereni sull’intera regione.

Temperature in calo in quota, stazionarie altrove.