Imperia – Una maxi multa per aver lasciato il cane da solo su un terrazzo per oltre 12 ore ma lei era in ospedale a partorire. Una complessa vicenda giudiziaria quella che si sta profilando per un caso di presunto maltrattamento di animali avvenuto nell’entroterra imperiese.

Una donna è stata condannata in primo grado al pagamento di una maxi multa per aver lasciato il proprio cane su un terrazzo per oltre 12 ore. Il giudice ha ritenuto l’episodio un caso di maltrattamento di animali ed ha condannato la donna.

Lei, però, ha spiegato che si era recata in ospedale, a Nizza, per una visita ginecologica in vista del parto imminente e mentre si trovava nella cittadina francese sono arrivate le doglie ed ha partorito. Impensabile, quindi, poter tornare a casa per mettere al riparo il cane.

Secondo il giudice, però, avrebbe dovuto avvisare qualcuno e consentire che l’animale potesse restare al sicuro e qui nasce l’oggetto della contesa che potrebbe trascinarsi a lungo visto che l’avvocato della donna ha già fatto sapere di voler presentare ricorso.

A far scattare l’allarme alcuni vicini di casa che si erano preoccupati per l’abbaiare continuo del cane e la prolungata assenza della padrona.

Le forze dell’ordine intervenute hanno preso in custodia il cane e lo hanno affidato ad una struttura e la denuncia per maltrattamento di animali è scattata in automatico.

Se ricorso ci sarà, la nuova sentenza potrebbe ribaltare la prima, accogliendo le ragioni della donna, oppure confermarla.