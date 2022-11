Genova – Arriva al Politeama Genovese il 15 novembre, subito dopo il debutto a Milano. Si tratta di Notre-Dame de Paris, la nuova e attesissima produzione del Balletto di Milano firmata dal coreografo francese Stephen Delattre.

Ispirandosi al romanzo di Victor Hugo, Delattre rispetta fedelmente la storia che ha per protagonisti Quasimodo, il campanaro gobbo della Cattedrale, la zingara Esmeralda e Frollo, arcidiacono di Notre-Dame. La storia, fatta di intrecci, gelosie e passioni, è magnificamente resa da una coreografia dinamica e brillante che ha messo alla prova in uno stile per loro tutto nuovo i danzatori del Balletto di Milano. Alberto Viggiano e Mattia Imperatore, entrambi provenienti dall’Accademia Teatro alla Scala, sono rispettivamente l’austero e tormentato Frollo e Quasimodo, cui viene ritagliato un ruolo di grande potenza interpretativa e tecnica. Gioia Pierini veste i panni della bellissima zingara Esmeralda, mentre Alessandro Orlando è Phoebus e Martina Marini Fleur de Lys. Impegnati nei tanti ruoli di gargoyles, cittadini e soldati Paloma Bonnin, Amanda Hall, Annarita Maestri, Alessia Sasso, Giusy Villarà, Emanuel Ippolito, Davide Mercoledisanto, Luca Novello e Etienne Poletti.

Il collage musicale è di Davidson Jaconello, le videoproiezioni scenografiche di René Zensen e gli splendidi costumi di Federico Veratti.