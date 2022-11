Genova – Gli alberi messi a dimora in piazza Villa, a Castelletto, crescono storti ed avrebbero urgente bisogno di manutenzione da parte di tecnici specializzati. La segnalazione viaggia sui social e lancia un appello ad Aster che si occupa della manutenzione del verde per conto del Comune.

I residenti della zona sono preoccupati per la crescita non esattamente “regolare” dei pini di Aleppo posizionati non molto tempo fa nelle aiuole della centralissima e frequentatissima piazza Villa, all’angolo con le eleganti strade di corso Carbonara e corso Firenze.

“Piantati ed abbandonati da chi si prende cura del verde di Genova ogni giorno – recita il post ironico pubblicato sulla pagina Facebook Genova contro il degrado e sui social del quartiere e che allude ad una campagna promozionale in atto in città – Sono due pini d’Aleppo, hanno urgente bisogno di un tutore decente che li sostenga perché stanno crescendo piegati e si stanno abbattendo sotto il loro stesso peso.

Inoltre andrebbe ripulito il tronco da tutti quei rami che crescono alla base”.

L’appello ad Aster è stato lanciato e ora i Cittadini sperano che la campagna di manifesti affissi in ogni parte della città sia accompagnata anche dagli interventi segnalati più volte.

(nella foto sotto la campagna di promozione sui manifesti di questi giorni)