Ceparana (La Spezia) – E’ sceso nel gredo del torrente Magra nonostante il maltempo ed una piena improvvisa lo ha costretto a rifugiarsi su uno dei piloni in cemento del ponte di Ceparana. Brutta avventura fortunatamente a lieto fine per un giovane che si è avventurato nel freto del Magra nonostante gli avvisi di maltempo e di forti precipitazioni che hanno gonfiato il fiume in pochi minuti rendendo impossibile uscire dal suo percorso inondato.

Il ragazzo si è arrampicato su uno dei piloni del ponte di Ceparana ma la forza delle acque continuava a salire e lui non riusciva a mettersi in salvo.

Fortunatamente le sue grida sono state ascoltate da alcuni passanti che hanno subito chiamato i vigili del fuoco.

Una squadra del distaccamento di La Spezia è intervenuta per soccorrere il ventenne rimasto imprigionato sul basamento di cemento.

I pompieri hanno posizionato la propria autoscala sul ponte che è stato chiuso al traffico ed utilizzandola come ancoraggio si sono calati con tecniche SAF per un’altezza di circa venti metri raggiungendo in pochi minuti il ragazzo.

Il ventenne è stato imbragato e tratto in salvo dall’alto, spaventato ma illeso. Sul posto anche i Carabinieri di Ceparana e personale sanitario del 118

(Foto dei Vigili del Fuoco La Spezia)