Davagna – La strada provinciale SP 14 è chiusa da ieri sera per una frana nel comune di Davagna.

La polizia locale ha installato la segnaletica di preavviso all’imbocco del ponte di Cavassolo per chi proviene dalla strada statale 45.

Nelle prossime ore inizieranno i lavori per il ripristino e per la riapertura.