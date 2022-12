Genova – Potrebbe aver avuto origine dal corto circuito innescato da un bollitore per l’acqua il principio di incendio scoppiato ieri sera in una stanza del B&B Hotel di Principe, davanti all’omonima stazione ferroviaria.

Passanti hanno notato del fumo nero fuoriuscire da una delle finestre dell’hotel ed hanno subito chiamato i soccorsi.

I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e dopo aver accertato che non ci fossero persone in pericolo hanno spento le fiamme e bonificato la stanza.

Fortunatamente non si registrano feriti.