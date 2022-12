La Spezia – Una tragedia si è verificata nel corso della notte in porto, quando un auto con due persone a bordo – due operai addetti alle manutenzioni – è precipitata in mare.

Il passeggero è riuscito ad uscire in tempo dalla vettura, salvandosi, mentre il conducente del mezzo, un uomo di 58 anni, è deceduto e il suo corpo è stato recuperato successivamente privo di vita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, impegnate in queste ore a ricostruire l’accaduto avvalendosi anche della testimonianza del passeggero dell’auto e delle immagini riprese dalla videocamere di sorveglianza