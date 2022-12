Genova – Momenti di tensione e intervento delle forze dell’ordine per mantenere divisi i manifestanti, ieri pomeriggio, in via San Vicenzo dove qualche decina di No Vax oggi vicii alle posizioni anti Nato e contro la scelta dell’Unione Europea di supportare l’Ucraina aggredita dall’esercito russo di Putin, ha organizzato l’ennesima manifestazione contro vaccini e mascherine sotto la sede di Confindustria aggiungendo i nuovi temi caldi della protesta e una curiosa “vicinanza” al governo iraniano.

Tra gli slogan urlati in piazza, infatti, anche alcune frasi a sostegno del governo iraniano il cui vertice religioso e anti democratico sostiene da tempo una posizione anti vaccinista.

La notizia della manifestazione “Pro Iran” ha infatti scatenato l’ira degli attivisti iraniani che da settimane protesta anche nella nostra città contro le esecuzioni di manifestanti contro il governo e le violenze perpetrate ai danni di donne e ragazze scoperte a protestare senza il velo islamico, obbligatorio in tutto il paese.

Gli attivisti stavano manifestando sotto la Prefettura ma hanno deciso di raggiungere l’altra manifestazione per protestare contro i No Vax e il loro sostegno al regime iraniano.

Una volta che i due gruppi si sono trovati faccia a faccia, però, la tensione è aumentata rapidamente e gli insulti e le provocazioni hanno spinto le forze dell’ordine a frapporsi tra i manifestanti per evitare il rischio di scontri.