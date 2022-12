Genova – Torna questa mattina, con partenza in piazza De Ferrari alle 10,30, la Camminata dei Babbi Natale, organizzata come da tradizione per raccogliere fondi per il reparto di Trapianto di Midollo Osseo dell’ospedale pediatrico Gaslini.

La passeggiata goliardica, solidale e aperta a tutti, è organizzata da My Trekking Liguria che invita tutti i genovesi e non solo a partecipare indossando il costume da Babbo Natale che viene offerto con l’iscrizione o con una propria “rivisitazione” sul tema natalizio.

Dopo l’iscrizione ai banchi allestiti sin dal mattino, sarà possibile schierarsi ai nastri di partenza per poi passeggiare lungo le strade cittadine formando il festoso corteo che contraddistingue ogni anno la manifestazione.

Si balla, si cammina e ci si diverte con deejay, insegnante di ballo e Banda Musicale. (Ore 9.00 apertura sede My Trekking – piazza Piccapietra 85, per ultime iscrizioni e ritiro abiti; ore 10.30 appuntamento per tutti i partecipanti in piazza De Ferrari).