Genova – Curioso intervento dei vigili del fuoco, ieri pomeriggio, in piazza De Ferarri, con l’autoscala impegnata a “salvare” l’albero di Natale addobbato in piazza.

A causa del forte vento, infatti, la decorazione della punta dell’albero di Natale si è spostata dalla sua posizione naturale rischiando di cadere.

Trasformata in un “pericolo” per i Cittadini, i Vigili del fuoco sono intervenuti e grazie all’uso dell’autoscala, hanno raggiunto la sommità dell’albero e messo in sicurezza il fregio.